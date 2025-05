Garlasco sotto esame i capelli nel lavandino | cosa può cambiare per Stasi

La Procura di Pavia riapre il caso di Garlasco con una nuova indagine sui "quattro capelli neri lunghi" rinvenuti nel lavabo della casa di Chiara Poggi. Gli investigatori sostengono che queste prove possano riscrivere la storia del delitto, suggerendo che il lavandino non sia mai stato pulito dalla presenza di sangue, potenzialmente modificando gli sviluppi per l'imputato Stasi.

La Procura di Pavia indaga su "4 capelli neri lunghi" trovati nel lavabo della casa di Chiara Poggi per riscrivere la storia del delitto di Garlasco. Secondo i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano dimostrerebbero che il "lavandino non è mai stato lavato dalla presenza di sangue", circostanza che smonterebbe una delle prove più 'pesanti' a carico di Alberto Stasi: il lavaggio del lavabo da parte dell'assassino, riconosciuto dalle sentenze definitive, in corrispondenza di un'impronta di scarpa insanguinata sul tappetino del bagno e le 'innaturali' impronte digitali degli anulari di Stasi lasciate sul dispenser del sapone durante il risciacquo.

