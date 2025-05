garlasco prima dell omicidio sparì una mazzetta dove stefania cappa faceva volontariato

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, un nuovo, inquietante elemento emerge dal mistero di Garlasco. I carabinieri hanno scoperto, in un canale fangoso, una serie di utensili — una mazza, un martello, un’ascia e un attizzatoio — che potrebbero rivelarsi cruciali per le indagini. Nel contesto dell'omicidio, la scomparsa di una mazzetta legata al volontariato di Stefania Cappa aggiunge ulteriore suspense al caso.

Dopo diciotto anni, il mistero dell’ omicidio di Chiara Poggi potrebbe aver trovato un nuovo, sconcertante tassello. I carabinieri hanno rinvenuto, in un canale fangoso nei pressi di Garlasco, una mazza, un martello, un’ ascia e un attizzatoio: strumenti potenzialmente compatibili con l’arma del delitto. La scoperta è avvenuta a pochi passi dalla casa della nonna delle gemelle Cappa, cugine di Chiara. Le due donne non risultano indagate, ma il loro DNA sarà prelevato per confronti con i profili biologici presenti sulla scena del crimine. Il ritrovamento riapre vecchie piste e memorie dimenticate, come quella di Marco Muschitta, tecnico dell’ Asm di Vigevano, che ha raccontato — già nel 2007, ma senza trovare ascolto — di aver visto una ragazza bionda, su una bici nera da donna, che zigzagava in via Pavia intorno alle 9:30 del giorno dell’omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it