Garlasco nuova perizia sulla scarpa del killer Non è quella di Stasi ecco perché

Una nuova perizia sulle impronte delle scarpe legate al caso di Garlasco potrebbe mettere in discussione l’identità del killer. La consulenza, infatti, attesta che la scarpa in questione non appartiene a Stasi, ma si concentra su Andrea Sempio, indagato nella recente inchiesta riguardante la morte di Chiara. Scopriamo i dettagli e le implicazioni di questo importante nuovo sviluppo.

Una consulenza sulle impronte delle scarpe. Per stabilire con precisione il numero e verificare se sia compatibile con quello di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, nuova perizia sulla scarpa del killer. «Non è quella di Stasi, ecco perché»

