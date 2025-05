Garlasco Nordio | Comunque vada sarà una sconfitta

Nel contesto del controverso caso di Garlasco, il ministro della Giustizia sottolinea l'urgenza di una riforma del sistema giudiziario italiano. In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, evidenzia la necessità di ripetere i processi qualora emergano nuove prove prima dell'emissione della sentenza definitiva, proponendo un cambiamento fondamentale per garantire giustizia e trasparenza.

Il ministro della Giustizia, in un'intervista a Il Corriere della Sera, spiega come il caso di Garlasco abbia dimostrato la necessità di una riforma della "Se vengono acquisite nuove prove a carico dell'imputato, prima che la sentenza passi in giudicato, si deve rifare il processo ex novo e non inserirle nel fascicolo già formato, come avviene in appello", ha spiegato il ministro Giustizia, sottolineando che la riforma costituzionale si occuperà anche di questi aspetti