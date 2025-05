Garlasco Marco Poggi | Nel pc di Chiara un video intimo con Stasi

Nel contesto del caso di omicidio che ha scosso Garlasco, Marco Poggi, durante un'interrogazione, ha svelato un particolare inquietante: un video intimo tra sua sorella Chiara e il fidanzato Alberto Stasi sarebbe stato rinvenuto nel computer di Chiara. Questo elemento, emerso un anno prima del tragico evento, solleva interrogativi sulle dinamiche della relazione tra i due e sul contesto del delitto.

(Adnkronos) – Marco Poggi il 18 ottobre 2007, interrogato dai carabinieri, raccontò di aver visto sul computer della sorella Chiara, un anno prima dell'omicidio, una chat tra lei e il fidanzato Alberto Stasi da cui si capiva che i due si stavano scambiando un loro video intimo. Le rivelazioni del fratello minore della vittima saranno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, Marco Poggi: “Nel pc di Chiara un video intimo con Stasi”

Chi è Alessandro Biasibetti, l'amico frate di Marco Poggi - Alessandro Biasibetti è un amico frate di Marco Poggi, coinvolto nel contesto della misteriosa vicenda di Chiara Poggi. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Marco Poggi e il destino incrociato di Sempio e Stasi: “Tra Alberto e Chiara rapporti buoni. Andrea? Giocavamo insieme al pc”; Marco Poggi e Andrea Sempio: un’amicizia nel mirino degli inquirenti sul caso Garlasco; I video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e lo scontrino di Sempio: i dubbi degli inquirenti su Garlasco; Garlasco, Sempio dai Poggi: le due versioni, le parole dei genitori di Chiara e l'unica stanza off limits. «Si muoveva in tutta la casa». 🔗Approfondimenti da altre fonti

Garlasco, Marco Poggi: «Nel pc di Chiara c'era un video intimo con Stasi». Lui e Andrea Sempio usavano quel computer per giocare - Marco Poggi e il suo amico Andrea Sempio utilizzavano il pc di Chiara Poggi per giocare ai videogiochi. E in quel computer era presente «un video intimo» della ... 🔗ilmessaggero.it scrive

Chiara Poggi, la verità nascosta nel PC di famiglia: il fratello Marco racconta tutto - Il settimanale Giallo rievoca l’interrogatorio di Marco Poggi del 18 ottobre 2007: nel PC di Chiara emerse un contenuto delicato. Ecco di cosa si tratta. 🔗Lo riporta notizie.it

Garlasco, Marco Poggi: «Nel pc di Chiara c'era un video intimo con Stasi» - Marco Poggi, fratello di Chiara, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 , ha rivelato ai carabinieri che sul computer della sorella era conservato un video privato che la ritraeva con il fidan ... 🔗informazione.it scrive