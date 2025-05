Garlasco Marco Poggi | Nel pc di Chiara c' era un video intimo con Stasi Lui e Andrea Sempio usavano quel computer per giocare

L'oscura vicenda di Garlasco coinvolge Marco Poggi e il suo amico Andrea Sempio, che usavano il computer di Chiara Poggi per giocare. Tuttavia, nel pc della ragazza è stato trovato un video intimo che ha suscitato drammatiche rivelazioni, intrecciando il tema dell'innocenza perduta con dettagli inquietanti. Questo articolo esplora le implicazioni di tale scoperta nel contesto della vicenda.

Marco Poggi e il suo amico Andrea Sempio utilizzavano il pc di Chiara Poggi per giocare ai videogiochi. E in quel computer era presente «un video intimo» della ragazza... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, Marco Poggi: «Nel pc di Chiara c'era un video intimo con Stasi». Lui e Andrea Sempio usavano quel computer per giocare

