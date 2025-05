Garlasco Marco Poggi e il video intimo di Chiara Stasi mi disse che me lo avrebbe dato

L'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco torna al centro dell'attenzione con nuovi sviluppi sorprendenti. Le recenti rivelazioni sull'esistenza di un presunto video intimo tra Alberto Stasi e Chiara gettano ulteriore luce sulla loro complessa relazione. Scopriamo insieme cosa emergono dai verbali dell'inchiesta e come questi dettagli potrebbero influenzare le indagini.

Le carte dell’inchiesta sull’omicidio di Garlasco continuano a rivelare dettagli sorprendenti, e uno di questi è l’esistenza di un presunto video intimo tra Alberto Stasi e Chiara Poggi. Questo elemento, emerso dai verbali, offre nuovi spunti per comprendere meglio la complessa relazione tra i due giovani coinvolti nella tragica vicenda. >> “Di chi è la colpa”. Paolo Crepet choc sulla tragedia di Martina uccisa a 14 anni. La denuncia, ha voluto dirlo Era un giorno qualunque quando Marco Poggi, fratello di Chiara, si ritrova di fronte a una rivelazione che avrebbe cambiato la sua percezione dei fatti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Delitto Garlasco, impronta di Sempio vicino a corpo di Chiara; Caso Garlasco, i perchĂ© dell'interrogatorio di Sempio, Stasi e Marco Poggi: domani dai magistrati; I video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e lo scontrino di Sempio: i dubbi degli inquirenti su Garlasco; Garlasco, quei video intimi tra Alberto Stasi e Chiara Poggi: cosa potrebbero svelare. 🔗Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Garlasco, «video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi nel pc» della 26enne. Marco Poggi e Andrea Sempio usavano quel computer per giocare - Marco Poggi e il suo amico Andrea Sempio utilizzavano il pc di Chiara Poggi per giocare ai videogiochi. E in quel computer era presente «un video intimo» della ragazza «con ... 🔗Si legge su ilgazzettino.it

Garlasco, Marco Poggi: «Nel pc di Chiara c'era un video intimo con Stasi». Lui e Andrea Sempio usavano quel computer per giocare - Marco Poggi e il suo amico Andrea Sempio utilizzavano il pc di Chiara Poggi per giocare ai videogiochi. E in quel computer era presente «un video intimo» della ... 🔗Secondo ilmattino.it

Garlasco, Marco Poggi e il video intimo di Chiara. “Stasi mi disse che me lo avrebbe dato” - Un video intimo tra Alberto Stasi e Chiara Poggi. È questo uno degli elementi che emerge dalle carte dell’inchiesta sull’omicidio di Garlasco, con ... 🔗Scrive thesocialpost.it