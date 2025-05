Garlasco l' impronta sul muro lasciata senza scendere le scale e la nuova ipotesi sulle scarpe numero 42

Un nuovo sviluppo nel caso di Garlasco: si ipotizza che Andrea Sempio possa aver lasciato l'impronta palmare numero 33 senza scendere le scale, appoggiandosi alla parete. Questa teoria, ora esaminata dalla Procura di Pavia, riaccende i riflettori su dettagli cruciali, tra cui le scarpe numero 42, elementi che potrebbero rivelarsi fondamentali per la risoluzione del mistero.

Andrea Sempio potrebbe aver lasciato l'impronta palmare a lui attribuita, la famosa traccia numero 33, senza scendere i gradini, ma soltanto appoggiandosi alla parete dalla parte alta della scala e sporgendosi. L'ipotesi, di cui riferisce l'Ansa, è ora al vaglio della Procura di Pavia. Ma dovrà. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Garlasco, l'impronta sul muro "lasciata senza scendere le scale" e la nuova ipotesi sulle scarpe numero 42

Garlasco, le impronte senza nome e le amnesie di Sempio: “Nessun motivo per scendere in cantina” - A Garlasco, tracce misteriose e amnesie di Sempio avvolgono il caso di Chiara. Impronte senza nome e segni ancora inspiegabili sui muri delle scale al seminterrato sollevano interrogativi. 🔗continua a leggere

