garlasco le nuove indagini si concentrano sul tragitto del killer

La ricostruzione completa della scena del crimine e della dinamica dell'assassinio: su questo stanno lavorando i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, nell'inchiesta riaperta dalla procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco. Ed è in questo quadro che ci si concentrerà sull'ormai nota "Traccia 33", l'impronta di una mano destra attribuita ad Andrea Sempio, sul muro, nella parte alta delle scale dove è stata ritrovata chiara poggi. Se l'impronta fosse quella dell'assassino, si dovrà stabilire come abbia fatto ad appoggiare la mano sulla parete senza pero' scendere i gradini. Il corpo della vittima fu infatti trovato in fondo alle scale sulle quali non vennero trovate tracce di scarpe e quindi del passaggio del killer. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it