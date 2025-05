Garlasco le dichiarazioni inedite del supertestimone | Io diffamato dall’avvocato dei Poggi Ho detto la verità

Gianni Bruscagin, noto come il supertestimone del caso Garlasco, rompe il silenzio e si difende dalle accuse di diffamazione avanzate dall'avvocato dei Poggi. In una recente intervista, ha ribadito la veridicità delle sue dichiarazioni, inizialmente condivise con la Procura di Pavia e poi amplificate dalla trasmissione Le Iene. Scopriamo insieme la sua versione dei fatti e le implicazioni delle sue rivelazioni.

Si chiama Gianni Bruscagin l’uomo che ha deciso di uscire dall’anonimato e mostrarsi pubblicamente come il cosiddetto supertestimone di Garlasco. Dopo le sue rivelazioni trasmesse dalla trasmissione Le Iene su Italia 1 (prima riferite alla Procura di Pavia), Bruscagin ha voluto replicare alle dichiarazioni dell’avvocato della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, che aveva ridimensionato la portata delle sue parole. Intervistato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, Bruscagin ha spiegato le motivazioni del suo gesto: « Ci metto la faccia – dice Gianni – in quanto sono stato diffamato pubblicamente dall’avvocato della famiglia Poggi dopo la messa in onda del servizio della settimana scorsa, quando ho parlato della rivelazione su Stefania Cappa di una donna incontrata in ospedale »... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, le dichiarazioni inedite del supertestimone: «Io diffamato dall’avvocato dei Poggi. Ho detto la verità»

