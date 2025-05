Garlasco la nuova ipotesi dei pm su Andrea Sempio | Impronta 33 lasciata senza scendere i gradini

Nuove rivelazioni emergono sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, con i pubblici ministeri che avanzano un’ipotesi sul presunto assassino Andrea Sempio. In particolare, si discute di un'impronta 33 lasciata senza che l'aggressore scendesse i gradini della scala che conduce alla tavernetta, luogo del ritrovamento del corpo. La situazione riaccende l'attenzione su un caso che continua a sollevare interrogativi e controversie.

Come è attestato nella ricostruzione dell’omicidio di Chiara Poggi – agli atti dei processi contro Alberto Stasi – l’assassino non fece i gradini della scala che portava alla tavernetta, dove il corpo della vittima fu lanciato, scivolando a testa in giù fino al nono gradino. A distanza di alcuni giorni dalla diffusione della notizia che sulla parte destra delle scale c’è un’impronta – la numero 33 – attribuita ad Andrea Sempio ( 15 punti di contatto ), la procura di Pavia ritiene di poter spiegare che il 37enne indagato per concorso in omicidio con Stasi o con ignoti, lasciò quella traccia (non insanguinata, il rosso è dovuto a un reagente) appoggiandosi alla parete dalla parte alta della scala e sporgendosi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it