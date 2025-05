Garlasco il giallo dei vestiti ritrovati nel canale Erano sporchi di rosso

Un mistero inquietante avvolge Garlasco, dove sono stati rinvenuti vestiti e scarpe sporchi di rosso in un canale. La testimonianza di una donna, moglie di un agricoltore, ha riacceso l'attenzione sull'episodio. I Ris, nel 2007, considerarono quegli indumenti non utili per le indagini, ma oggi sono stati distrutti, lasciando interrogativi irrisolti e il ricordo di un giallo che continua a suscitare curiosità.

La suggestiva testimonianza della moglie di un agricoltore ai microfoni di Mattino 5 sul ritrovamento di vestiti e scarpe in una borsa poi gettata in un canale nei dintorni di Garlasco. I Ris nel 2007 non li ritennero utili e oggi sono stati distrutti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, il giallo dei vestiti ritrovati nel canale. "Erano sporchi di rosso"

