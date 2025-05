Garlasco il duro intervento di Mauro Corona | Una cosa è certa ecco chi è il colpevole

Nel recente talk show, Mauro Corona ha espresso la sua opinione netta in merito al caso di Garlasco, individuando il colpevole con franchezza e senza mezzi termini. La sua postura diretta e provocatoria ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando ulteriormente la sua capacità di non scendere a compromessi nelle sue analisi. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e le implicazioni di questo intervento.

News tv. Garlasco, il duro intervento di Mauro Corona: "Una cosa è certa, ecco chi è il colpevole" – Mauro Corona non ha mai avuto il dono dell'ambiguità. Quando prende posizione, lo fa senza fronzoli e senza preoccuparsi troppo di essere politicamente corretto. Anche stavolta, ospite del talk show È sempre Cartabianca, non ha fatto eccezione. Intervenendo sul caso di Garlasco, tornato improvvisamente d'attualità, Corona ha detto chiaramente la sua.

