garlasco ecco chi è il superteste

A viso aperto. Maglietta nera sotto a un maglioncino di lana che sembra sferruzzato a mano, occhi chiari, testa calva. Si chiama Gianni Bruscagin il "supertestimone" del caso Garlasco. Sceglie di uscire dall'anonimato, adesso, e lo fa in un'intervista che va in onda ieri sera nel corso della trasmissione tivù Le Iene, su Italia1. Il servizio è lungo e ripercorre le tappe del delitto di Chiara Poggi e lui, Bruscagin, è sicuro della sua versione (che, peraltro, non è nuova). L'ha già raccontata tempo fa, ha spiegato di essercisi ritrovato nel mezzo per caso (era andato in ospedale a trovare un amico e, proprio in quell'istante, una cugina che era presente stava riferendo quel che poi lui ha riportato all'avvocato della famiglia Poggi, alle forze dell'ordine e al giornalista Alessandro De Giuseppe, nell'ordine), ha ammesso di aver capito subito che «quella era una cosa troppo grande per me»...