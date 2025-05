Garlasco chi è il supertestimone Gianni Bruscagnin A volto scoperto a Le Iene | Io diffamato dall' avvocato Tizzoni non ho paura di dire la verità

Gianni Bruscagnin, noto come "supertestimone" del caso Garlasco, si è presentato a volto scoperto durante un'inchiesta a Le Iene. Ha dichiarato di essere stato diffamato dall'avvocato Tizzoni e ha ribadito il suo impegno a raccontare la verità, affrontando con coraggio le polemiche che lo circondano. La sua testimonianza rappresenta un passo importante nella complessa vicenda giudiziaria legata al caso.

Gianni Bruscagin ha deciso di metterci la faccia. Conosciuto fino a pochi giorni fa solo come il "supertestimone del caso Garlasco", l?uomo è apparso davanti alle telecamere de...

