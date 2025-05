garlasco chi è il supertestimone de le iene e perchè ha deciso di mostrarsi

A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco riemerge con una nuova testimonianza che potrebbe ribaltare il quadro finora conosciuto. Nella puntata del 27 maggio 2025 di "Le Iene", il supertestimone, precedentemente designato come “Ca...”, decide di mostrarsi per la prima volta, rivelando dettagli e verità mai esplorate prima. Scopriamo chi è e le ragioni della sua scelta.

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a essere oggetto di discussioni grazie a una testimonianza che potrebbe cambiare la narrazione finora conosciuta. Durante la puntata del 27 maggio 2025 del programma “ Le Iene “, il supertestimone, precedentemente noto come “Carlo”, ha deciso di rivelare la sua vera identità. Garlasco, chi è il supertestimone. Il supertestimone nel caso Garlasco si chiama Gianni Bruscagin. Con il volto scoperto e documenti alla mano, ha presentato dettagli inediti su un caso che, secondo lui, non è mai stato esplorato in tutte le direzioni possibili... 🔗 Leggi su Tvzap.it