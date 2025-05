Gardens Sport Village ai Giardini Margherita oltre al basket c’è di più | ecco tutti gli appuntamenti in programma

Scopri il ricco palinsesto di eventi presso il Gardens Sport Village ai Giardini Margherita di Bologna! Oltre al basket, il weekend del 31 maggio offre una varietà di attività, tra cui beach tennis, beach volley, concerti e cinema. Non perdere la finale di Champions League trasmessa sul maxi-schermo, insieme alla diretta delle semifinali playoff di Serie A tra Virtus e Milano. Un weekend di divertimento e sport ti aspetta!

Bologna, 28 maggio 2025 – Basket, beach tennis, beach volley, ma anche cinema, musica, cultura e la finale di Champions League sul maxi-schermo sabato 31 maggio, preceduta dalla proiezione sempre live, alle 19, di gara-1 delle semifinali playoff di Serie A tra Virtus e Milano, ad inaugurare un’altra estate di divertimento, intrattenimento e socialità ai Giardini Margherita. Il Gardens Sport Village parte così col botto, offrendo all’interno del polmone verde della città un gustoso antipasto di sport, da gustarsi e da praticare in compagnia, in attesa della portata principale: il ‘43° Walter Bussolari Playground’, il torneo di basket estivo più famoso d’Italia e non solo, in programma dal 18 giugno al 17 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it