Gara 5 playoff Lba 2025 | Bologna la spunta su Venezia e raggiunge Milano in semifinale

Nella decisiva gara 5 dei playoff LBA 2025, Bologna trionfa su Venezia con un punteggio di 86-84, grazie a un canestro decisivo di Shenghelia a 48 secondi dalla fine. Dopo aver pareggiato la serie, i felsinei conquistano così il pass per le semifinali, dove affronteranno Milano. Un incontro avvincente che ha dimostrato la determinazione e la grinta della squadra bolognese.

A Bologna è servita la gara 5 playoff Lba 2025 per avere ragione di Venezia(86-84) che era riuscita a riportare la serie in parità . Decisivo, per la vittoria dei felsinei, il canestro di Shenghelia a 48? dal termine. Adesso è semifinale con Milano. GARA 5 PLAYOFF LBA 2025: BOLOGNA-VENEZIA 86-84 Le V nere rischiano grosso ma riescono in extremis a prendersi la semifinale. Match molto intenso fin dalle prime fasi con Bologna avanti di un punto dopo 10? e di un possesso(41-39) all’intervallo lungo, grazie alla tripla di Munford che risponde a quella di Pajola. Anche nella ripresa il duello procede a suon di triple... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Gara 5 playoff Lba 2025: Bologna la spunta su Venezia e raggiunge Milano in semifinale

