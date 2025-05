Galliani svela | Il Monza dovrebbe cambiare allenatore rispetto e stima per Nesta Poi l’aneddoto su Berlusconi

Galliani non ha dubbi: «Il Monza dovrebbe cambiare allenatore, rispetto e stima per Alessandro Nesta». Poi l’aneddoto su Silvio Berlusconi L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato del futuro di Alessandro Nesta e di Silvio Berlusconi L’ex difensore di Milan e Lazio lascerà i brianzoli. Ecco le parole di Galliani rilasciate al Golden Boy Awards a Sky Sport: MONZA– «Il Monza dovrebbe cambiare allenatore. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Galliani svela: «Il Monza dovrebbe cambiare allenatore, rispetto e stima per Nesta». Poi l’aneddoto su Berlusconi

