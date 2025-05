Galliani spaventa i tifosi dell’Inter | Penso che le prime 5 di Serie A cambieranno allenatore

Adriano Galliani ha scosso i tifosi dell'Inter con le sue dichiarazioni sul futuro di Simone Inzaghi. Intervistato riguardo al possibile cambio di allenatori nelle prime cinque squadre di Serie A, ha lasciato intravedere scenari preoccupanti per i nerazzurri. Scopriamo insieme il contesto e le implicazioni di queste affermazioni che potrebbero segnare un cambiamento significativo nel panorama calcistico italiano.

Galliani ha fatto il punto sul momento dei club di Serie A, parlando dei possibili cambi in panchina e anche dell' Inter di Simone Inzaghi. LE PAROLE – «Il Monza dovrebbe cambiare allenatore. Rispetto e stimo Alessandro Nesta come calciatore, come uomo e come allenatore. Ma dopo una retrocessione è giusto che le nostre strade si separino. Stiamo già parlando con qualche allenatore per il prossimo anno. Domino allenatori? E' un momento particolare, è iniziato il "risiko" degli allenatori.

Adriano Galliani rompe il silenzio sulla situazione del Monza dopo la retrocessione in Serie B. In una breve intervista a Sportmediaset, l'amministratore delegato biancorosso risponde alle critiche dei tifosi e chiarisce le strategie future, dimostrando di avere le idee chiare sul rilancio della squadra e della sua storia nel calcio italiano.

