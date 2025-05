Galliani | "Le prime 5 squadre di Serie A cambieranno allenatore Il mio miglior acquisto? Marco Van Basten"

Adriano Galliani, figura iconica del calcio italiano, ha recentemente condiviso le sue opinioni sul futuro della Serie A e sull'importanza degli allenatori nel panorama calcistico. Durante il suo intervento al Golden Boy di Solomeo, ha anticipato che le prime cinque squadre cambieranno guida tecnica e ha elogiato Marco van Basten come il suo miglior acquisto, riaccendendo così le discussioni sulle scelte strategiche nel mondo del calcio.

