Galleria Alberoni il Collegio e la mostra dedicata a Vittorio Gandolfi | apertura straordiaria

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno 2025, la Galleria Alberoni aprirà le sue porte in via straordinaria. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare i tesori culturali del Collegio Alberoni e ammirare la mostra dedicata all'illustre Vittorio Gandolfi, partecipando a visite guidate esclusive per un'esperienza immersiva e arricchente. Un'occasione da non perdere per gli amanti dell'arte e della cultura!

