Galeone su Allegri | "Preferirebbe Milano a Napoli Con Galliani sarebbe già al Milan ma occhio all'Inter"

Giovanni Galeone, ex-allenatore e mentore di Allegri, rivela che il tecnico preferirebbe Milano a Napoli e, con Galliani, sarebbe già al Milan. Tuttavia, avverte di non sottovalutare l'Inter, che resta una minaccia imprendibile nel panorama del calcio italiano.

