Gaffe del ministro australiano Bowen | mangia un piatto di gnocchi durante la Messa

Il ministro australiano Bowen è finito al centro di una polemica dopo essere stato sorpreso a mangiare gnocchi durante una messa. Il politico, colto in flagrante mentre violava uno dei sette vizi capitali, ha successivamente espresso le sue scuse, affermando di non essersi reso conto della situazione in cui si trovava. L'episodio ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i commentatori.

