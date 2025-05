Futuro incerto per Pattarello | Bucchi apre all' addio del bomber amaranto

Il futuro di Pattarello è sempre più in discussione e le parole del tecnico Cristian Bucchi potrebbero segnare un punto di svolta. Partecipando al memorial Luciano Gaucci ad Assisi, Bucchi ha aperto la porta a possibili cambiamenti nel roster amaranto, lasciando intendere che l'addio del bomber potrebbe essere vicino. Scopriamo di più sulle implicazioni di queste dichiarazioni sul mercato nelle prossime settimane.

di Luca Amorosi Un indizio sul futuro di Pattarello, tema caldo del mercato amaranto già in questi giorni, arriva direttamente da Cristian Bucchi. Il tecnico amaranto ha partecipato ad Assisi alla seconda edizione del memorial Luciano Gaucci insieme a tanti altri ex come Cosmi, Di Loreto, Bazzani, Traini, Testini e l'aretino Calori. A margine dell'evento, Bucchi si è espresso così a proposito della rosa e del "suo" numero dieci: "Partiremo per migliorarci ricominciando da uno zoccolo duro di giocatori, anche se dovremo sicuramente rinunciare a qualcuno. Quando un giocatore come Pattarello segna 18 gol, è evidente che trattenerlo diventa difficile"...

