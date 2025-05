Furto nella palazzina sgomberata di Corso Giannone | Oltre al danno la beffa

Una notte di terrore ha colpito la palazzina sgomberata di Corso Giannone, già segnata dall'angoscia degli abitanti costretti ad abbandonare le proprie case. Nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti si sono introdotti in un appartamento, aggiungendo al danno già subito la beffa di un furto, rievocando l'insicurezza e il dolore di una comunità in crisi.

Non bastava l’angoscia di aver dovuto abbandonare le proprie case da un giorno all’altro: nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti si sono introdotti in un appartamento al primo piano della palazzina di Corso Giannone, sgomberata lunedì 26 a causa di una grave lesione a un pilastro portante. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Furto nella palazzina sgomberata di Corso Giannone: "Oltre al danno la beffa"

