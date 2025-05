Furto in villa da 250mila euro ladri scappano con il bottino | indaga la polizia

Un colpo audace ha colpito una villa di un rinomato imprenditore a Viterbo, con un bottino di 250mila euro. Il gruppo di ladri, entrato in azione negli ultimi giorni, è riuscito a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La Polizia sta attualmente indagando sull'accaduto per identificare i responsabili. Scopri di più sui dettagli di questa clamorosa vicenda.

Un gruppo di ladri è entrato nella villa di un noto imprenditore di Viterbo portando via beni per 250mila euro. Indaga la Polizia, i responsabili sono in fuga... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Furto in villa da 250mila euro, ladri scappano con il bottino: indaga la polizia

Su questo argomento da altre fonti

Viterbo, furto in villa da 250mila euro: indaga la polizia. Il quartiere Ellera preso di mira dai ladri; Furto in villa a Sassari da 250mila euro, nei guai un 48enne di Sassari; Svaligiata la villa di Bernini: bottino di oltre 200 mila euro; ? Coppia di imprenditori ostaggio dei banditi: Minacciati con una pistola in faccia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Viterbo, furto in villa da 250mila euro: indaga la polizia. Il quartiere Ellera preso di mira dai ladri - I ladri si sarebbero intrufolati nella villa della famiglia Bernini approfittando dell'assenza dei proprietari. Trafugati gioielli e altri oggetti preziosi ... 🔗Secondo roma.corriere.it

Furto in villa a Sassari da 250mila euro, nei guai un 48enne di Sassari - Aveva atteso che la padrona di casa uscisse e richiudesse il cancello per compiere un furto da 250mila euro in una villa a Sassari ... 🔗Si legge su sassarioggi.it

Sassari, furto in villa da 250mila euro: chiesti tre anni e otto mesi - all’interno della villa di una benestante pensionata sassarese poco più che settantenne, che aveva fruttato un bottino di circa 250mila euro, sparito nel nulla. Era stato però proprio quel ... 🔗Da msn.com