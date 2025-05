Furgone contro un' auto sull' Asse Mediano | c' è un ferito grave

Un grave incidente si è verificato lungo l'Asse Mediano, in direzione di Acerra, precisamente al km 5,300 nelle vicinanze di Qualiano. Uno scontro tra un furgone e un'auto ha portato a un ferito grave, costringendo l'Anas a chiudere la strada per consentire i necessari accertamenti sulle cause dell'episodio. I dettagli dell'incidente sono ancora in fase di raccolta.

Incidente lungo l'Asse Mediano. È avvenuto in direzione di Acerra in corrispondenza del km 5,300, nella zona di Qualiano. La strada è stata, come comunicato dall'Anas, chiusa. Lo scontro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un furgone e un’autovettura, e ha causato il... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Furgone contro un'auto sull'Asse Mediano: c'è un ferito grave

