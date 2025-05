Fuori dal coro Giordano è una furia | I giudici hanno abolito il papà

In un mondo in cui le decisioni giudiziarie stanno rivoluzionando i tradizionali concetti di famiglia, l'ultima sentenza della Corte Costituzionale ha suscitato reazioni contrastanti. Mario Giordano affronta questa novità con il suo consueto spirito fuori dal coro, mettendo in discussione le implicazioni di una sentenza che cambia le regole del gioco.

Di mamma ce n'è una sola? "Non più, lo dice niente meno che una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 68 del 2025, che dice proprio così: di mamma non ce n'è più una sola, di mamme ce ne sono due. Tutti felici per questa sentenza ma io sono fuori dal coro", dice Mario Giordano nella puntata di mercoledì 28 maggio di Fuori dal coro, su Rete 4. Il giornalista parla della sentenza che stabilisce che la "madre intenzionale" in una coppia formata da due donne deve essere riconosciuta come tale anche se la gravidanza è stata portata avanti dall'altra. "Due donne vivono insieme e decidono che vogliono avere un figlio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fuori dal coro, Giordano è una furia: "I giudici hanno abolito il papà"

"Il centrodestra dice 'no' allo stop degli animali nei circhi, ennesima pagina nera": la denuncia di Sola (M5s) - Il centrodestra si oppone all'eliminazione degli animali nei circhi, respingendo la proposta del M5S. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fuori dal coro, Mario Giordano è una furia: "I giudici hanno abolito il papà" - Di mamma ce n'è una sola? "Non più, lo dice niente meno che una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 68 del ... 🔗Riporta iltempo.it

Fuori dal Coro, ospiti stasera: dal problema sicurezza alla radicalizzazione islamica, tutti i temi della puntata - Nel corso della puntata, un approfondimento su alcuni casi di radicalizzazione islamica, in Italia e in Europa: dai giovani estremisti arrestati a Bologna nel dicembre 2024, fino a un reportage dai ... 🔗Come scrive affaritaliani.it

Fuori dal coro stasera in tv mercoledì 28 maggio su Rete 4: le anticipazioni del programma di Mario Giordano - Questa sera, mercoledì 28 maggio, torna su Rete 4 l'appuntamento con Fuori dal coro. Al centro della puntata del programma condotto da Mario Giordano il tema della sicurezza, con storie e testimonianz ... 🔗Secondo corrieredellumbria.it