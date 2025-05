Fumetti del far side con due personaggi segreti ricorrenti che non hai mai notato

In "The Far Side", il celebre fumetto di Gary Larson, si nascondono personaggi segreti che sfuggono all'attenzione dei lettori. Questo articolo esplora due di queste figure ricorrenti, analizzando il loro ruolo sottile e la loro presenza costante nel fantastico universo creativo di Larson, rivelando dettagli sorprendenti e divertenti che arricchiscono l'esperienza di lettura di questo iconico fumetto.

analisi delle figure ricorrenti e dei personaggi di "The Far Side". " The Far Side ", celebre fumetto creato da Gary Larson, si distingue per la presenza di personaggi che, pur non avendo un ruolo fisso in ogni vignetta, vengono frequentemente riproposti nel corso degli anni. Tra questi, spiccano due figure che si sono affermate come icone del genere: Margaret e Edna. ricorrenza e ruolo di Margaret e Edna. Nel corso della serie, diverse varianti dei personaggi Margaret (o "Marge") e Edna sono apparse più di una dozzina di volte. Questi personaggi rappresentano archetipi umani inseriti in situazioni surreali o paradossali tipiche dell'umorismo di Larson...

