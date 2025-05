Fumata nerazzurra per Luis Henrique | colpo Mondiale adesso l’attaccante | CM IT

L'Inter, in vista della finalissima di Champions League, si appresta a cementare la propria rosa con l'acquisto di Luis Henrique dal Marsiglia. Questo affare rappresenta un importante passo verso il rafforzamento della squadra in vista del Mondiale per Club, dopo aver già bloccato Sucic a gennaio. La fumata è quasi nera, confermando l'intenzione dei nerazzurri di investire per il futuro.

L’Inter prepara la finalissima di Champions, ma intanto è a un passo dal definire l’acquisto dal Marsiglia del giocatore brasiliano In attesa della finale di Champions League, l’ Inter è pronta a chiudere il secondo colpo di mercato per il Mondiale per Club dopo aver bloccato Sucic a gennaio. Luis Henrique, classe 2001 (LaPresse) – Calciomercato.it Il club nerazzurro è ormai a un passo da Luis Henrique, dopo gli ultimi contatti positivi andati in scena nelle ultime ore con il Marsiglia. Come raccolto da Calciomercato.it, l’Inter ha trovato la quadra con i francesi per un’operazione complessiva da 25-26 milioni di euro tra parte fissa e bonus (facili e più complicati, non superiori ai 5 milioni)... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fumata nerazzurra per Luis Henrique: colpo Mondiale, adesso l’attaccante | CM.IT

Ne parlano su altre fonti

L’Inter batte il primo colpo. Luis Henrique sempre più vicino: cosa manca alla fumata bianca; Inter, in arrivo la fumata bianca per Luis Henrique: si attende il sì del Marsiglia a 22 milioni di euro più b; Luis Henrique-Inter, chiusura molto vicina: le cifre | CM.IT; Inter, alzata l'offerta per Luis Henrique: distanza tra le parti ridotta a 2 milioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inter, in arrivo la fumata bianca per Luis Henrique: si attende il sì del Marsiglia a 22 milioni di euro più bonus - L’Inter è ottimista di arrivare alla fumata bianca e annunciare in questi giorni l’arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia. Sarà lui ... 🔗Da msn.com

Luis Henrique all'Inter, accordo chiuso con il Marsiglia: il contratto del centrocampista e le cifre dell'affare - Tra il campo e il mercato. L'Inter sta preparando la finale di Champions League contro il Psg ma, come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, sta lavorando per rafforzare la squadra in ... 🔗Scrive ilmessaggero.it

Inter, ecco il colpo Luis Henrique. Sarà convocato per il Mondiale per Club: le cifre dell’operazione - Ormai ci siamo. L ’Inter e l’ Olympique Marsiglia hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Luis Henrique alla corte dei nerazzurri. In queste ore le due società stanno limando gli ulti ... 🔗Si legge su ilfattoquotidiano.it