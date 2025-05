fujifilm la zootecnica group global service italia e vibi al congresso scivac di rimini per presentare le cure più avanzate nella veterinaria

Fujifilm, Zootecnica Group, Global Service Italia e Vibi partecipano al congresso SCIVAC di Rimini, dove presentano le soluzioni veterinarie più innovative. Con 65 milioni di animali domestici in Italia e una spesa veterinaria che ha superato i 580 milioni di euro nel 2023, il settore sta vivendo una rivoluzione, sottolineando l'importanza delle nuove tecnologie nella cura degli amici a quattro zampe.

R imini, 28 mag. (askanews) – La cura degli animali domestici sta vivendo una rivoluzione. In Italia la popolazione di animali da compagnia ha raggiunto i 65 milioni di esemplari. Nel 2023, la spesa veterinaria ha toccato i 580 milioni di euro, in crescita di oltre il 10%. Dietro questi numeri c’è una maggiore attenzione alla salute degli animali e il ruolo sempre più centrale del veterinario. Proprio come per la medicina umana, anche per i nostri amici a quattro zampe la diagnostica precoce può fare la differenza. Leggi anche › Dopo attese e rinvii, il Bonus animali domestici diventa realtà: ma i fondi sono pochi Cure veterinarie, le nuove tecnologie per la diagnosi precoce... 🔗 Leggi su Iodonna.it