Fugge in strada scalzo dopo essere uscito dalla casa degli orrori | il video dell' italiano torturato a New York

Un incredibile video mostra il 28enne italiano Michael Valentino Teofrasto Cartura che, dopo essere riuscito a liberarsi dalle sue catene, fugge scalzo dalla casa degli orrori a New York. La sua fuga avviene dopo due settimane di torture, e le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza rivelano un momento surreale e drammatico che ha lasciato la comunità sotto shock.

È riuscito a liberarsi dai fili elettrici con i quali era legato ed è fuggito dalla casa degli orrori di New York in cui era rinchiuso e torturato da due settimane. Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso la scena surreale in cui Michael Valentino Teofrasto Cartura, il 28enne di Rivoli

