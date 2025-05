FT | Lagarde ha discusso fine anticipata del mandato Bce per andare al Wef

Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha sollevato l'ipotesi di concludere anticipatamente il suo mandato per assumere la direzione del World Economic Forum. Durante le recenti discussioni, sono emerse riflessioni sul futuro della BCE e sul ruolo cruciale del WEF nell'affrontare le sfide economiche globali. Questo sviluppo potrebbe avere significative ripercussioni per le politiche monetarie e per il panorama economico internazionale.

