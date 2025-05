FS Logistix lancia la nuova piattaforma digitale integrata per la logistica europea

Il Gruppo FS ha svelato a Roma il brand FS Logistix e la sua innovativa piattaforma digitale integrata, fslogistix.com. Questa iniziativa mira a trasformare la logistica europea in un sistema più sostenibile e centrato sulle esigenze dei clienti, con l'obiettivo di favorire l'interconnessione e l'integrazione nel settore.

Il Gruppo FS ha presentato a Roma il nuovo brand FS Logistix e la piattaforma digitale integrata fslogistix.com. Un'iniziativa che punta a creare un sistema logistico europeo più sostenibile, integrato e incentrato sulle esigenze dei clienti.L'obiettivo è diventare una piattaforma di interconnessione per gli operatori logistici, attivando nuove partnership e valorizzando le migliori competenze italiane ed europee. La presentazione ha visto protagonisti Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix, Antonio Brunacci, Direttore Strategie e TID di FS Logistix, e Leopoldo Destro, Delegato di Confindustria a Trasporti, Logistica e Industria del turismo e della cultura.

