FS a Mare More la 3^ edizione del concorso A R andata e racconto

La terza edizione del concorso letterario “A/R andata e racconto” ha premiato Maurizia Di Stefano con il suo testo “Mare More”. Organizzato dal Gruppo FS in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, l’iniziativa celebra la creatività delle scrittrici e scrittori, invitandoli a esplorare il tema del viaggio con leggerezza e originalità.

TORINO (ITALPRESS) – È Maurizia Di Stefano, con il suo “Mare More”, la vincitrice della terza edizione di “AR andata e racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso”, concorso letterario organizzato dal Gruppo FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino, dedicato a scrittrici e scrittori esordienti. xb4fscgsl Unlimited News - Notizie dal mondo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - FS, a “Mare More” la 3^ edizione del concorso “A/R andata e racconto”

Tredicesima edizione del concorso “Donna e lavoro” - Riparte la tredicesima edizione del concorso nazionale "Donna e Lavoro", organizzato dall'agenzia per il lavoro Eurointerim. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

IL VIDEO. Viaggiare con leggerezza: Gruppo FS premia i vincitori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

FS, a "Mare More" la 3^ edizione del concorso "A/R andata e racconto" - TORINO (ITALPRESS) - È Maurizia Di Stefano, con il suo “Mare More”, la vincitrice della terza edizione di “A/R andata e racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso”, concorso letterario o ... 🔗Come scrive msn.com

FS, a "Mare More" la 3^ edizione del concorso "A/R andata e racconto" - 1° Maurizia Di Stefano con «Mare More» Non tutti i viaggi ... letterario "A/R Andata e Racconto", organizzato dal Gruppo FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino (il Giornale ... 🔗Si legge su informazione.it

FS, a “Mare More” la 3^ edizione del concorso “A/R andata e racconto” - TORINO (ITALPRESS) - È Maurizia Di Stefano, con il suo “Mare More”, la vincitrice della terza edizione di “A/R andata e racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso”, concorso letterario ... 🔗Da italpress.com

FS, a Mare More la 3^ edizione del concorso A/R andata e racconto