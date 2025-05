frosinone venus williams premiata da mauro atturo durante la notte dei leoni

Frosinone ha ospitato "La Notte dei Leoni", una serata dedicata a sport e solidarietà, il 27 maggio allo Stadio Benito Stirpe. L'icona del tennis mondiale Venus Williams è stata premiata da Mauro Atturo con il Premio alla Carriera Human Value, celebrando il suo impatto oltre il campo da tennis. Un evento che ha unito celebrità e valori umani in un'atmosfera di festa e condivisione.

L’icona del tennis mondiale riceve il Premio alla Carriera Human Value in una serata tra sport e solidarietà. FROSINONE – Una serata di sport, solidarietà e celebrità ha animato il 27 maggio lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, teatro de “La Notte dei Leoni”, evento trasmesso in chiaro su DAZN. Protagonista d’eccezione Venus Williams, che ha ricevuto il Premio alla Carriera Human Value per il suo impegno dentro e fuori dal campo. A consegnare il riconoscimento, tra gli applausi del pubblico, è stato Mauro Atturo, imprenditore noto per il suo sostegno a progetti solidali. “È stato un onore premiare Venus Williams – ha dichiarato – per la sua grandezza sportiva e l’impegno sociale che da anni dimostra”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it