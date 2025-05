Frontale auto-camion donna muore a 46 anni Grave un ragazzino

Un tragico incidente ha colpito ieri la Fascia D’Oro di Montichiari, dove una donna di 46 anni ha perso la vita in uno scontro frontale con un autocamion sulla Provinciale 236. L'incidente ha lasciato gravemente ferito un ragazzino. Questo evento riporta alla memoria un precedente decesso avvenuto a gennaio, evidenziando la pericolosità della strada.

La Fascia D’Oro di Montichiari ieri è tornata teatro di un incidente mortale. La vittima lungo la Provinciale 236, una quarantaseienne della Bassa Bresciana. È accaduto non distante da dove a gennaio si era registrato il primo decesso del 2025, un’ucraina di 45 anni di Brescia. Lo schianto fatale è avvenuto attorno alle 17. Il bilancio conta anche un ragazzino di 12 anni ferito in modo grave. Secondo la prima ricostruzione si è trattato dello scontro frontale tra un’auto e un camion. La chiamata al 112 è stata inoltrata da diversi guidatori che stavano transitando lungo la strada, in quel momento particolarmente trafficata per il rientro dal lavoro... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frontale auto-camion, donna muore a 46 anni. Grave un ragazzino

