Frequenze in Europa scoppia la guerra tra 5G e wi-fi

In Europa si accende una battaglia tra telecomunicazioni mobili e fornitori di internet, focalizzandosi sull'assegnazione delle frequenze superiori ai 6GHz. Da un lato, le telco 5G mirano a sfruttare queste bande per migliorare i servizi mobili; dall'altro, gli internet provider e le fiber company difendono il loro accesso a queste risorse. Scopriamo le dinamiche di questo confronto e le sue implicazioni per il futuro della connettivitĂ .

Nel mirino l'assegnazione della banda superiore ai 6GHz: da una parte le telco mobili dall'altra gli internet provider e le fiber company. Ecco cosa sta succedendo...

