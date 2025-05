French manicure colorata | ogni estate ha la sua

La french manicure colorata è l'accessorio perfetto per l'estate, capace di esaltare l'abbronzatura con freschezza e stile. In questo articolo, esploreremo sei tendenze di nail art da copiare, tra cui la vivace french multicolor con divertenti sticker a forma di cuore e le affascinanti swirly nails tricolore. Scopri come rendere le tue unghie protagoniste della stagione!

La french manicure colorata è la più amata durante l’estate: perfetta per valorizzare l’abbronzatura. Ecco sei idee da copiare nei prossimi mesi. Tra le french più vivaci troviamo quella multicolor arricchita con piccoli sticker a forma di cuore, mentre le swirly nails tricolore conquistano l’estate anche grazie ai micro glitter. A seguire, la manicure pastello è delicata e versatile tanto da rendersi adatta sia per contesti lavorativi che per cerimonie. Accanto ai colori pastello, anche le tonalità neon illuminano la bella stagione. Nel video di Amica.it, si scoprono le restanti french manicure colorate da sperimentare ora... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - French manicure colorata: ogni estate ha la sua

