Frattesi Inter il Napoli torna alla carica per il centrocampista? Può essere la chiave di De Laurentiis per convincere Conte a restare!

Il Napoli riaccende l'interesse per Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, che potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel convincere Antonio Conte a rimanere in carica. Dopo le manovre di mercato della scorsa sessione, il club partenopeo sembra pronto a tornare all'assalto, rendendo Frattesi un possibile tassello fondamentale per il futuro della squadra. Scopriamo le motivazioni dietro questa strategia.

Frattesi Inter, il Napoli torna alla carica per il centrocampista? Può essere la chiave per convincere Conte a restare! Ecco perché. Dopo esser stato cercato con insistenza a gennaio, Davide Frattesi torna nei pensieri del Napoli: stando a quanto riferito da Il Mattino, i partenopei sarebbero pronti a tornare alla carica per il centrocampista in possibile uscita dal calciomercato Inter. Sarebbe un acquisto che potrebbe convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina azzurra anche l'anno prossimo: i nerazzurri, però, non faranno sconti. FRATTESI INTER – « Definito l'accordo con i legali di De Bruyne, il ds azzurro Glovanni Manna si potrà dedicare al resto delle operazioni in vista della prossima stagione...

