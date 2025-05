Frattesi futuro in bilico | possibile addio all’Inter! Il punto

Il futuro di Davide Frattesi all'Inter è incerto, con l'opzione di un possibile addio nel prossimo mercato estivo. Dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi, il club nerazzurro sta valutando attentamente la situazione, mentre il centrocampista dovrà affrontare scelte cruciali per la sua carriera. Scopriamo cosa potrebbe riservare il futuro per entrambi.

L’Inter e Davide Frattesi rischiano di dirsi addio. Il centrocampista nerazzurro potrebbe partire nel mercato estivo. Intanto l’Inter si prende il suo tempo. FUTURO – Il futuro di Davide Frattesi all’ Inter non è più così scontato. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, il centrocampista classe ’99 potrebbe lasciare Milano a partire da luglio, soprattutto se le strategie tecniche e di mercato dei nerazzurri dovessero confermare un assetto a centrocampo poco favorevole alla sua permanenza. Arrivato dal Sassuolo con grandi aspettative e un investimento importante da parte dell’Inter, Frattesi ha faticato a trovare spazio da titolare in una mediana già ricca di talento e gerarchie consolidate... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Frattesi, futuro in bilico: possibile addio all’Inter! Il punto

