Frattesi alla Uefa | PSG? Abbiamo dimostrato di poter testa a chiunque! Mia madre mi dice sempre quella cosa

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha condiviso le sue impressioni in vista della finale di Champions League contro il PSG. Intervistato dalla UEFA, Frattesi ha sottolineato la determinazione della squadra nel dimostrare di poter competere con chiunque, ispirato dalle parole di sua madre. Le sue dichiarazioni riflettono l'entusiasmo e la pressione che accompagnano un match così importante.

Il centrocampista dell'Inter, Davide Frattesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Champions League contro il PSG. Intervistato dalla Uefa, Davide Frattesi ha raccontato le proprie emozioni in avvicinamento alla finalissima di Champions League tra PSG e Inter. L'OSSESSIONE BATTE IL TALENTO – « Non è che Dio mi abbia benedetto dicendomi: 'Diventerai il più talentuoso!'" Ma lui mi ha benedetto dicendomi: "La tua migliore qualità sarà, oltre al tuo fisico, per il quale devo ringraziare mia madre e mio padre, la tua mentalità". Perché, qualunque cosa accada, quando arrivi a questo livello, se non hai un talento eccezionale, devi compensarlo con tutto il resto.