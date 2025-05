Fratello e sorella morti nell' incendio in casa a Cassano il dolore della comunità | Uniti nel lutto

Una tragica notizia ha colpito Cassano delle Murge: Vito e Rosa, due fratelli di 38 e 33 anni, sono morti in un incendio nella loro casa. L'evento, che sembra derivare da un gesto volontario, ha lasciato la comunità nell'amore e nella tristezza, unita nel lutto per la perdita di vite così giovani e promettenti. I cittadini si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

