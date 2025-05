Fratello e sorella intossicati dopo aver mangiato funghi

Due fratelli, un uomo e una donna di circa 30 anni, sono stati ricoverati in seguito a un'intossicazione da funghi velenosi a Stresa. La donna si trova in condizioni critiche ed è stata immediatamente portata in ospedale, mentre il fratello sta ricevendo le cure necessarie.

