Fratelli d' Italia congresso cittadino a Bisaccia

Venerdì 30 maggio 2025, alle 18:00, il Castello Ducale di Bisaccia ospiterà il Congresso Cittadino di Fratelli d'Italia. Un'opportunità per tutti i tesserati del 2024 di riunirsi, discutere e rinnovare l'impegno politico nel circolo locale. La partecipazione attiva dei membri sarà fondamentale per definire le strategie future e rafforzare la presenza del partito sul territorio.

Venerdì 30 maggio 2025 alle ore 18.00 si celebrerà il Congresso Cittadino di Fratelli d'Italia - Bisaccia, presso il Castello Ducale sito in via Pietro Colletta - Bisaccia (Av). Sono invitati a partecipare tutti i tesserati dell’anno 2024 aderenti al circolo di Bisaccia. Sono accolti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Fratelli d'Italia, congresso cittadino a Bisaccia

