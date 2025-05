Frascati RM tenta truffa del finto incidente ai danni di un’anziana | arrestato 18enne

A Frascati, in provincia di Roma, un 18enne è stato arrestato per tentata truffa ai danni di una donna di 76 anni. Il giovane ha cercato di ingannarla simulando un incidente, dopo aver allontanato il figlio della vittima. L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato che il raggiro avesse successo, proteggendo così l'anziana da una situazione pericolosa.

Il giovane aveva cercato di ingannare una 76enne dopo aver fatto allontanare il figlio da casa. Tentata truffa ai danni di una donna di 76 anni a Frascati, in provincia di Roma, sventata dai Carabinieri. Un giovane di 18 anni è stato arrestato mentre cercava di mettere in atto la cosiddetta “truffa del finto incidente”. Secondo quanto ricostruito, l’anziana aveva ricevuto una telefonata in cui le veniva chiesto di consegnare dei preziosi per aiutare un parente coinvolto in un incidente. Contestualmente, il figlio della donna, che vive con lei, è stato contattato da un altro individuo che, spacciandosi per carabiniere, lo ha convinto ad allontanarsi dall’abitazione per recarsi presso la caserma locale, con la scusa di dover firmare dei documenti relativi all’incidente del fratello. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Frascati (RM), tenta truffa del finto incidente ai danni di un’anziana: arrestato 18enne

