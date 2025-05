Frankenstein | ecco quando uscirà il trailer del film Netflix di Guillermo del Toro

Il tanto atteso "Frankenstein" di Guillermo del Toro, una reinterpretazione del classico di Mary Shelley, ha concluso le riprese e i fan sono in trepidante attesa. In questo articolo sveliamo la data di uscita del trailer per il film Netflix, promettendo un'anteprima mozzafiato che intrigherà sia gli appassionati del genere che i neofiti. Scopriamo insieme cosa aspettarci da questa nuova avventura cinematografica.

Le riprese della nuova iterazione del classico gotico di Mary Shelley ad opera di Guillermo del Toro sono terminate da tempo Frankenstein di Guillermo del Toro è uno dei film più attesi dell'anno e finalmente sappiamo quando sarà possibile dare una prima occhiata alle immagini: il regista ha annunciato su Bluesky che il primo trailer arriverà sabato prossimo. La rivelazione avverrà durante il Netflix Tudum 2025, l'evento globale per i fan del gigante dello streaming, che si terrà il 31 maggio. "Questo film è stato nella mia mente fin da quando ero bambino. Ho cercato di realizzarlo per 20-25 anni", ha dichiarato del Toro... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Frankenstein: ecco quando uscirà il trailer del film Netflix di Guillermo del Toro

