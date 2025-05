Francia | condannato a 20 anni ex chirurgo Le Scouarnec per abusi su 299 pazienti

L'ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a 20 anni di carcere per aver abusato di 299 pazienti, confessando crimini tra cui 111 stupri e 188 aggressioni sessuali. La sentenza, emessa in un contesto di gravi violazioni della fiducia e del rispetto della professione medica, segna un passo fondamentale nella lotta contro gli abusi all'interno delle istituzioni sanitarie.

Milano, 28 mag. (LaPresse) – L’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a 20 anni di carcere per stupro e violenza sessuale commessi su 299 pazienti. Le Scouarnec ha ammesso a marzo tutte le accuse a suo carico, ovvero 111 stupri e 188 aggressioni sessuali commesse tra il 1989 e il 2014. Di queste 299 vittime, 256 avevano meno di 15 anni al momento dei fatti. L’ex chirurgo, durante il suo ultimo discorso pronunciato lunedì davanti al tribunale penale del Morbihan, non ha chiesto “alcuna clemenza”, affermando di aver “preso coscienza dell’immenso dolore che questi crimini hanno causato a loro (le vittime, ndr) e ai loro cari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia: condannato a 20 anni ex chirurgo Le Scouarnec per abusi su 299 pazienti

