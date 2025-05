Francia chirurgo Le Scouarnec condannato a 20 anni | abusi su 299 pazienti

L'ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a 20 anni di carcere per aver perpetrato abusi sessuali su 299 pazienti, tra cui 111 stupri e 188 aggressioni, tra il 1989 e il 2014. Le Scouarnec ha ammesso le sue colpe a marzo, svelando un grave scandalo che ha inghiottito il settore sanitario e ha suscitato indignazione in Francia e oltre.

L’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a 20 anni di carcere per stupro e violenza sessuale commessi su 299 pazienti. Le Scouarnec ha ammesso a marzo tutte le accuse a suo carico, ovvero 111 stupri e 188 aggressioni sessuali commesse tra il 1989 e il 2014. Di queste 299 vittime, 256 avevano meno di 15 anni al momento dei fatti. Le Scouarnec non ha chiesto “alcuna clemenza. L’ex chirurgo Joël Le Scouarnec, durante il suo ultimo discorso pronunciato lunedì davanti al tribunale penale del Morbihan, non ha chiesto “alcuna clemenza”, affermando di aver “preso coscienza dell’immenso dolore che questi crimini hanno causato a loro (le vittime, ndr) e ai loro cari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, chirurgo Le Scouarnec condannato a 20 anni: abusi su 299 pazienti

Su questo argomento da altre fonti

Francia, atteso mercoledì il verdetto sul caso di pedofilia Le Scouarnec. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Francia: condannato a 20 anni ex chirurgo Le Scouarnec per abusi su 299 pazienti - Milano, 28 mag. (LaPresse) - L'ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a 20 anni di carcere per stupro e violenza sessuale commessi su 299 ... 🔗Riporta lapresse.it

Francia, chirurgo Le Scouarnec condannato a 20 anni: abusi su 299 pazienti - L’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a 20 anni di carcere per stupro e violenza sessuale commessi su 299 pazienti. Le Scouarnec ha ammesso a marzo tutte le accuse a suo carico, ... 🔗Scrive lapresse.it

L’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a 20 anni di carcere per le violenze sessuali su 299 pazienti minorenni - L’ex chirurgo francese Joël Le Scouarnec è stato condannato a 20 anni di carcere per violenze sessuali su 299 pazienti che all’epoca dei fatti, tra il 1986 e il 2014, avevano un’età media di 11 anni. 🔗Si legge su ilpost.it

Pedofilia in Francia: a processo l'ex chirurgo Le Scouarnec, avrebbe abusato di oltre 200 minori